Суд продлил бывшему главе Выборгского района домашний арест

Меру пресечения Геннадию Орлову, экс-главе администрации Выборгского района не изменили. Суд не принял требование прокурора о замене домашнего ареста на реальный.

В четверг, 25 марта, в Петербурге прошло заседание суда, на котором рассмотрели апелляционное представление прокуратуры. Обвинение настаивало на помещении Геннадия Орлова под стражу.

Адвокат подзащитного утверждала, что обвиняемый экс-глава администрации Выборгского района не нарушает условия домашнего ареста, а также не может влиять в свою сторону на бывших подчиненных или свидетелей.

В итоге суд решил отказать прокуратуре в их требовании. Постановление Приморского суда остается без изменений.