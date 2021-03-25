Суд продлил бывшему главе Выборгского района домашний арест

Меру пресечения Геннадию Орлову, экс-главе администрации Выборгского района не изменили. Суд не принял требование прокурора о замене домашнего ареста на реальный.
В четверг, 25 марта, в Петербурге прошло заседание суда, на котором рассмотрели апелляционное представление прокуратуры. Обвинение настаивало на помещении Геннадия Орлова под стражу.
Адвокат подзащитного утверждала, что обвиняемый экс-глава администрации Выборгского района не нарушает условия домашнего ареста, а также не может влиять в свою сторону на бывших подчиненных или свидетелей.
В итоге суд решил отказать прокуратуре в их требовании. Постановление Приморского суда остается без изменений.
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10.02.2021 468