Выборгский парк “Монрепо” до середины мая закроют на просушку

Музей-заповедник «Монрепо» в Выборге Ленобласти закрывается на традиционную весеннюю просушку с 15 апреля по 14 мая 2021 года.

В этот период посетителей не пустят на территорию парка. Просушка позволит не только подготовить парк к летнему сезону, но и даст возможность рестораторам выполнить работы по восстановлению дорожек, газонов, а также провести посадку деревьев и кустарников.

Напомним, сады и парки Петербурга уже закрылись на просушку. Планируется, что их вновь откроют 1 мая. С 5 по 30 апреля на весеннюю просушку закрывается Гатчинский парк.