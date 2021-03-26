В Выборге обнаружили 9 тысяч литров токсичной «стеклоомывайки» — видео

В Выборге недобросовестный предприниматель зарабатывал на продаже сомнительного происхождения стеклоомывающей жидкости с высоким содержанием метанола.

Изначально правоохранители обратили внимание на цену «стеклоомывайки», которая была значительно ниже рыночной. В ходе проверки выяснилось, что в ее состав входит ядовитое вещество — метанол. Позже был установлен продавец — 40-летний индивидуальный предприниматель.

Оказалась, что он реализовывал эту продукцию, используя поддельные сертификаты соответствия. С арендованного склада было изъято свыше 9 тысяч литров контрафакта, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас решается вопрос о привлечении предпринимателя к ответственности. Проводится проверка.