Видео: житель Киришей задержан за вооруженное ограбление «Петроэлектросбыта» в Петербурге

Полиция задержала 57-летнего жителя Киришского района Ленобласти, его подозревают в ограблении «ПетроэлектроСбыта» в Приморском районе Петербурге.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 25 марта в офис расчетного центра «Петроэлектросбыта» на улице Испытателей зашел мужчина. Он подошел к операционной кассе и, выстрелив из пистолета в сторону работника, потребовал передать ему деньги. Получив почти 150 тыс. рублей, он скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.