Видео: житель Киришей задержан за вооруженное ограбление «Петроэлектросбыта» в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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Полиция задержала 57-летнего жителя Киришского района Ленобласти, его подозревают в ограблении «ПетроэлектроСбыта» в Приморском районе Петербурге. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 25 марта в офис расчетного центра «Петроэлектросбыта» на улице Испытателей зашел мужчина. Он подошел к операционной кассе и, выстрелив из пистолета в сторону работника, потребовал передать ему деньги. Получив почти 150 тыс. рублей, он скрылся. 

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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23.03.2021 171
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