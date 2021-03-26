В театре «На Литейном» пройдет традиционный творческий капустник

В Международный день театра, который отмечается 27 марта, в областном театре «На Литейном» пройдет творческий капустник #Вотэтотеатр.

Зрителей ждут интермедии, танцы, песни и веселая пантомима, также они смогут заглянуть в «репетиционный зал» и увидеть фрагменты будущих премьер. Каждый год актеры театра создают уникальную программу капустника и увидеть ее можно только один раз.

Мероприятие пройдет 27 марта в 19.00 на сцене Театра «На Литейном». Продолжительность спектакля 2 часа.

Также в этот день в поселке Мга Кировского района пройдет ХIII Международный литературный фестиваль «Мгинские мосты». В нем примут участие 260 поэтов и прозаиков из России и зарубежных стран.