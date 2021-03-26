Родители-одиночки в России получат дополнительную поддержку от государства

Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в Государственной думе дал поручение правительству рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек в России.

В перечне поручений по итогам встречи формулировка записана так: «Рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей, в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя».

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Срок исполнения – 15 мая 2021 года. По предварительным данным, дополнительную поддержку будут назначать в случае невыплаты вторым родителем алиментов или при его отсутствии.