С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 3,4%

C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Повышение затронет 3,9 млн россиян. Средний размер таких пенсий составит 10183 рубля.

В бюджете Пенсионного фонда для этого выделены 12,8 млрд рублей. Размер индексации в 2021 году определен как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля).

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Социальные пенсии получают граждане, не имеющие стажа для начисления страховой пенсии, а также инвалиды и люди, потерявшие кормильца.