Компания из Санкт-Петербурга разрабатывает проект реставрации здания Кордегардии Анненских укреплений в Выборге.

По словам председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, площадь небольшая, но весь объект, вплоть до инженерных сетей, находится в аварийном состоянии.

«В будущем в Кордегардии мы планируем выставлять точный макет Анненских укреплений – с подсветкой, графикой, качественной детализаций», – сообщил Владимир Цой

Здание Кордегардии Анненских укреплений в Выборге – объект культурного наследия, который был передан в собственность Ленинградской области в 2019 году. Стоимость его проектирования – более 11 млн рублей. Работы будут завершены в начале 2022 года.