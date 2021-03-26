Фото: воспитанники выборгского «Фаворита» заняли призовые места по тхэквондо в Вологде

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» из Выборга заняли призовые места на первенство СЗФО по тхэквондо среди юниоров и юниорок (2004-2006 годы рождения) и юношей и девушек (2007-2009 годы рождения).

В первенстве, проходившем 19 марта в Вологде, приняли участие около 200 спортсменов из Карелии, НАО, Калининграда, Архангельска, Коми, Ленинградской области и Великого Новгорода.

Школу «Фаворит» в составе сборной Ленинградской области представляли пятеро спортсменов. Итоги первого дня поединков:

Филиппов Андрей – 1 место.

Дробышев Егор – 2 место.

Петушков Константин – 2 место.

Микуленко Даниил – 3 место.

Филиппов Андрей выполнил норматив «Кандидат в Мастера спорта» и получил право участвовать в первенстве России.

Уже 20 марта, на следующий день после изматывающих поединков, спортсмены из Ленинградской области приняли участие в VOLOGDA CUP, в котором участвовали 300 спортсменов. Итоги второго дня поединков:

Петушков Константин – 1 место (четыре боя).

Филиппов Андрей – 2 место (три боя).

Микуленко Даниил – 3 место (два боя).