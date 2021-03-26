Оказалось, что хищник, сидящий на крыше дома, никуда не сбегал. Львица находится на территории питомника.

Внимание пользователей интернета привлекло видео, на котором львица, спокойно сидит на крыше одного из домов в Подмосковье. На видеозаписи можно услышать удивление людей, увиденным хищником.

Оказалось что действие происходило в селе Козино Московской области, как выяснили из описания к видео. Львица находится на территории питомника и никуда не сбегала. Полиция, прибывшая на место, правонарушений не обнаружила. Об этом рассказали РИА Новости. Видео взято с РИА Новости.

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