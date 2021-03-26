Фото: Школьница из Щеглово провалилась в лужу глубиной около метра

Автор: Анастасия Щербакова
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На месте глубокой лужи оказался просевший колодец. Ребенок выбрался самостоятельно, место уже огородили.

Фото: Школьница из Щеглово провалилась в лужу глубиной около метра яма, щеглово, ребенок, лужа, Ленобласть, колодец, Всеволожский районФото: "Щеглово", vk.com
Фото: Школьница из Щеглово провалилась в лужу глубиной около метра яма, щеглово, ребенок, лужа, Ленобласть, колодец, Всеволожский районФото: Щегловская администрация
Фото: Школьница из Щеглово провалилась в лужу глубиной около метра яма, щеглово, ребенок, лужа, Ленобласть, колодец, Всеволожский районФото: Щегловская администрация

25 марта в в поселке Щеглово Всеволожского района произошло происшествие. Восьмилетняя школьница угодила в лужу у дома № 33. Ребенок выбрался из лужи самостоятельно, поскольку никого рядом не было. Мать девочки рассказала, что ребенок вернулся весь мокрый и в слезах. Ростом она чуть больше 130 сантиметров и судя по следам провалилась примерно по грудь. Колодец был весь воде и заметить его было сложно.

Глава администрации Щегловского поселения Николай Казанцев связался с мамой пострадавшей девочки. Место происшествия уже огородили. Об этом рассказали 47news.ru.

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Фото: Школьница из Щеглово провалилась в лужу глубиной около метра яма, щеглово, ребенок, лужа, Ленобласть, колодец, Всеволожский район
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