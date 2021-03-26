Постановление о продлении соцвыплат и иных мер поддержки было подписано губернатором Александром Дрозденко.

Сегодня, 26 марта, губернатор Александр Дрозденко подписал постановление о продлении мер поддержки, предусмотренных Социальным кодексом, до 1 мая 2021 года.

Предоставление выплат и иных мер соцподдержки, срок которых истекает с 1 февраля по 31 марта 2021 года, продлено еще на год. Получателям будут перечислены выплаты за февраль, март и апрель текущего года автоматически.

Для продления мер поддержки на период с 1 мая, жители Ленобласти могут обратиться в Центр социальной защиты населения своего района с заявлением в установленном порядке. Об этом рассказали на сайте правительства Ленинградской области.