Ленобласть запасает питьевую воду из-за разлива топлива в реке под Новгородом

Автор: Анастасия Щербакова
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В пятницу, 26 марта поступила от Росприроднадзора поступила информация о разливе нефтепродуктов в реке Волхов в Новгородской области. Есть опасность попадания вредных веществ в водоемы Ленобласти.

Видео взято с портала 78. Радужные пятна в акватории реки были замечены очевидцами у деревни Котовицы утром, 26 марта. Сотрудники Росприроднадзора на месте разлива топлива определили причину загрязнения реки. Ей оказался Новгородский порт, так как загрязнение визуально похоже на отработанное машинное масло.

Как рассказали в администрации Ленобласти, для устранения нефтяного разлива силами МЧС установлены заградительные боны. Также на загрязнение отреагировал Леноблводоканал — жителям районов области, через которые протекает Волхов, в случае ухудшения ситуации будет обеспечена поставка питьевой воды.

На данный момент Леноблводоканал заполняет резервуары чистой водой. Специалисты Росприроднадзора продолжают анализ нефтяных пятен на реке Волхов.

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18.03.2021 165
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