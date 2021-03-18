Баки для раздельного сбора пластика и стекла появятся 5 апреля в Колтушах, Сосновом бору, Сосново, Аннинском и Ропшинском поселениях, Киришах, Тихвине и микрорайоне «Южный».

В Ленобласти продолжают реализацию программы раздельного сбора отходов. Планируют дополнительно подключить восемь населенных пунктов, сообщили в

Экологический совет подвел итоги тестового запуска проекта по сбору мусора в разных контейнерах и отметил хороший результат. В Кингисеппе, Ивангороде, Сланцах и Луге собрали 194 тонны ПЭТ и 241 тонну стекла за 3 месяца. 920 дополнительных баков будет закуплено для программы.

Населенные пункты ЛО, где 5 апреля появится раздельный сбор отходов пластика и стекла: Колтуши, Сосновый бор, Сосново, Аннинское и Ропшинское поселения, Кириши, Тихвин и микрорайон «Южный».

В дальнейшем будут расширять количество собираемых видов отходов, например скоро в регионе можно будет сдать покрышки и макулатуру. Об этом рассказали 78.ru.