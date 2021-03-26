Бессмертный полк пройдет в онлайн-формате

В 2021 году портреты героев Великой Отечественной войны можно будет увидеть только с экранов мониторов и телевизоров. На специальных онлайн-площадках любой желающий может загрузить фотографию своего родственника.

В связи с принятой формой проведения мероприятия, организаторы онлайн-шествия решили заняться поиском волонтеров, в задачи которых войдет обработка присылаемых фотографий и обработка других данных, присылаемых пользователями.

«Из-за пандемии многие привычные нам мероприятия перешли в онлайн-формат. Они были тепло приняты миллионами людей. Сейчас, когда пандемия сбавляет обороты, мы решили не отказываться от них, а сделать хорошей традицией! Так, в режиме онлайн пройдет памятное шествие страны. Мы предлагаем всем желающим помочь в его проведении», — отметила Ольга Амельченкова, руководитель организации «Волонтеры Победы».

Чтобы стать волонтером, необходимо пройти быструю регистрацию на портале — https://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--p1ai/lk/mgr/events/id/6229 .