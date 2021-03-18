Петербург начал подготовку к акции «Бессмертный полк»

В Северной столице решают, в каком формате будет проходить ежегодная акция «Бессмертный полк» — онлайн или в виде традиционного шествия.

О подготовке патриотической акции Невским Новостям рассказал Андрей Краснобаев, руководитель регионального отделения Бессмертного полка России в Санкт-Петербурге.

«Решение о проведении шествия Бессмертного полка в Санкт-Петербурге будет принято совместно с городской администрацией, с учетом развития эпидемиологической ситуации. Подготовка к проведению шествия в традиционном формате уже стартовала. Я надеюсь, что в этом году нам ничего не помешает пройти 9 мая по Невскому проспекту с портретами наших героев», – рассказал порталу Андрей Краснобаев.