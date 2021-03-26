На КАДе водитель в наркотическом опьянении въехал в дорожное ограждение — фото

На съезде с КАДа на «Скандинавию» вечером, 26 марта мужчину с травмами увезли в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Сообщается, что водитель был под действием наркотиков.

Согласно информации портала 78.ru, авария произошла на 11-м километре внешнего радиуса КАД у съезда на трассу «Скандинавия». Мужчина за рулем Wolksvagen Touareg врезался в разделительное ограждения дороги.

В результате ДТП автомобиль получил сильные повреждения. Находившийся за рулём водитель также сильно пострадал. В состоянии сильного наркотического опьянения и с травмами его доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.