Комитет культуры в Петербурге одобрил проведение более тысячи массовых активностей

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: https://peterburg2.ru/

Ведомство отчиталось о согласованных мероприятиях, заявки на которые поступали с 16 ноября прошлого года по сегодняшний день. За последние пять месяцев комитет рассмотрел 1578 обращений организаторов.

По информации Невских новостей, которые ссылаются на пресс-службу Комитета по культуре, из всех заявок на мероприятия с численностью более, чем 50 человек, одобрили только 1097 активностей.

«С 16 ноября 2020 года в Комитет по культуре поступило 1 578 заявок. По состоянию на 26 марта согласованы 1 097 мероприятий, отказ оформлен по 121 мероприятию. Количество отказов составляет лишь 7 % от общего числа заявок», — сообщает ведомство.
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