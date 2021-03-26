Комитет культуры в Петербурге одобрил проведение более тысячи массовых активностей

Ведомство отчиталось о согласованных мероприятиях, заявки на которые поступали с 16 ноября прошлого года по сегодняшний день. За последние пять месяцев комитет рассмотрел 1578 обращений организаторов.

По информации Невских новостей, которые ссылаются на пресс-службу Комитета по культуре, из всех заявок на мероприятия с численностью более, чем 50 человек, одобрили только 1097 активностей.

«С 16 ноября 2020 года в Комитет по культуре поступило 1 578 заявок. По состоянию на 26 марта согласованы 1 097 мероприятий, отказ оформлен по 121 мероприятию. Количество отказов составляет лишь 7 % от общего числа заявок», — сообщает ведомство.