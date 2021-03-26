В Гатчине состоится международный музыкальный фестиваль

В субботу, 27 марта, в 18:00 в столице Ленинградской области пройдет IV Международный музыкальный фестиваль «Андреевские ассамблеи». Мероприятие откроет оркестр «Метелица».
Оркестр посетит фестиваль с вместе с ансамблем русских народных инструментов Тульской областной филармонии имени Иосифа Михайловского. Представление пройдет в зале Центра творчества юных.
Фестиваль «Андреевские ассамблеи» будет посвящен 160-летнему юбилею музыканта Василия Андреева, известного как создателя первого Великорусского оркестра. На открытии фестиваля прозвучат его самые известные работы — «Венский вальс», «Торжественный полонез» и «Воспоминание о Гатчине».
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