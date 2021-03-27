На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 27 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 75-79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;
- км 56-59, 13 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 658 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и выправка дорожных знаков, уборка мусора;
- ТрР км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов от СБО;
- ТрР км 10, ТрР км 15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 16-18 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, уборка технологических проходов между СБО и шумозащитными экранами.