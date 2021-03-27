В Ленобласти родители сдали ЕГЭ вместо школьников

Региональный этап акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошел 26 марта в Кировской гимназии имени Султана Баймагомбетова.

Вместе с 48 родителями старшеклассников единый государственный экзамен по русскому языку сдали председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов, глава Кировского района Андрей Гардашников и председатель комитета по образованию Елена Краснова.

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В 2020 году Ленинградская область вошла в топ-3 регионов-лидеров по проведению экзаменов. Смысл акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» – помочь родителям старшеклассников снять психологическое напряжение из-за подготовки к ЕГЭ.