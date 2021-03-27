В Ленобласти стартовал фестиваль «Студенческая весна»

Автор: Сергей Агутин
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Ленинградский фестиваль «Студенческая весна» открыл прием заявок для студентов и выпускников вузов или профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 лет до 27 лет.

Студенческая весна
Фото: lenobl.ru

Чтобы поучаствовать в мероприятии, необходимо до 11 апреля заполнить заявку и зарегистрироваться в информационной системе «Молодежь России». Участники фестиваля попробуют свои силы в семи творческих номинациях: вокальное, инструментальное, танцевальное и театральное, оригинальный жанр, видео и журналистика.

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27.03.2021 42

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