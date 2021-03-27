В Ленобласти стартовал фестиваль «Студенческая весна»

Ленинградский фестиваль «Студенческая весна» открыл прием заявок для студентов и выпускников вузов или профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 лет до 27 лет.

Чтобы поучаствовать в мероприятии, необходимо до 11 апреля заполнить заявку и зарегистрироваться в информационной системе «Молодежь России». Участники фестиваля попробуют свои силы в семи творческих номинациях: вокальное, инструментальное, танцевальное и театральное, оригинальный жанр, видео и журналистика.

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Победители смогут поучаствовать во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна-2021» в Нижнем Новгороде.