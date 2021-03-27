В Ленобласти стартовал второй сезон конкурса «Большая перемена»

В центре «Ладога» 26 марта был дан старт второму сезону всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

За «круглым столом» собрались участники первого сезона конкурса и активисты областного отделения «Российского движения школьников». Молодые люди поделились опытом, воспоминаниями и впечатлениями, полученными за время участия в «Большой перемене».

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Участники второго сезона попробуют свои силы в задачах на эрудицию и профориентацию, разработают собственные проекты и присоединятся к волонтерским мероприятиям.