Региональные магистрали Ленобласти проверяют в преддверии весеннего паводка

В общей сложности на региональных дорогах Ленинградской области расположено свыше 11 тысяч водопропускных труб и 561 мост. Общая протяженность трасс – 9,3 тысячи километров.

Работники дорожных служб проверяют в том числе и водопропускные трубы своевременная очистка которых помогает избежать критического подъема талых вод. У мостов ведется регулярный замер глубины.

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В Ленинградской области действует круглосуточная горячая линия по дорогам. Позвонить на нее можно по номеру телефона 8 812 251-42-84. Также можно обратиться в аккаунт дорожников в Instagram.