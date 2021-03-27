Две воровки под видом соцработников украли 950 тысяч у двух пенсионеров в Новой Ладоге

По информации ivbg.ru, 26 марта две мошенницы под видом социальных работников обворовали двоих 87-летних жителей Новой Ладоги Волховского района.

У одного они попросили денежные купюры, сообщив, что им надо переписать номера банкнот. Когда мошенницы покинули дом, пенсионер обнаружил пропажу 650 тысяч рублей.

Второму, как участнику Великой Отечественной войны, предложили пройти процедуру массажа. После их ухода у пожилого мужчины пропали 300 тысяч рублей.

Вам будет интересно Видео: в мужчину выстрелили из сигнального пистолета и добили ножом в голову в Купчино По информации ivbg.ru, 16 марта около 13:00 в Купчино один мужчина выстрелил в другого из сигнального пистолета, а потом попытался добить... 16.03.2021 2155

По факту краж в крупном размере возбуждены уголовные дела.