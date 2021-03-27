Фото: первые в этом сезоне съедобные грибы найдены в Ленобласти  

В паблике «Грибы и Грибники СПб» сообщают: жительница Ломоносовского района нашла первые в этом сезоне съедобные грибы саркосцифы.
«Ура, ура!!! Наконец-то первые весенние грибочки решили порадовать! Увидела вдоль ручья такие хорошие проталинки и вспомнила, что там собирала саркосцифу в том году», – подписала она фотографии
Саркосцифы – не только съедобные грибы, но и индикатор экологической обстановки. Их практически не найти в зоне промышленных производств и возле оживленных автомобильных дорог.
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