Фото: первые в этом сезоне съедобные грибы найдены в Ленобласти  

Автор: Сергей Агутин
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В паблике «Грибы и Грибники СПб» сообщают: жительница Ломоносовского района нашла первые в этом сезоне съедобные грибы саркосцифы.

грибы в Ленобласти  
Фото: здесь и далее vk.com/grib_spb
«Ура, ура!!! Наконец-то первые весенние грибочки решили порадовать! Увидела вдоль ручья такие хорошие проталинки и вспомнила, что там собирала саркосцифу в том году», – подписала она фотографии

грибы в Ленобласти  

Саркосцифы – не только съедобные грибы, но и индикатор экологической обстановки. Их практически не найти в зоне промышленных производств и возле оживленных автомобильных дорог.

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