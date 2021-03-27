Фото: у магазина в Кингисеппе таможня отобрала сигареты на 150 тысяч рублей

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, в ходе осмотра одной из торговых точек Кингисеппа обнаружено 3117 пачек немаркированных сигарет иностранного производства.

Сигареты в Кингисеппе
Фото: здесь и далее пресс-служба СЗТУ

На полках находилась табачная продукция торговых марок Marlboro, Winston, NZ, OMEGA, DOVE, KENT. Стоимость всего немаркированного товара превышала 150 тысяч рублей.

Сигареты в Кингисеппе

Табачная продукция изъята для последующего уничтожения. В отношении коммерческой организации возбуждено дело об административном правонарушении.

Вам будет интересно
Фото: у магазина в Кингисеппе таможня отобрала сигареты на 150 тысяч рублей фото, Ленинградская область, Кингисепп
Фото: первые в этом сезоне съедобные грибы найдены в Ленобласти  
В паблике «Грибы и Грибники СПб» сообщают: жительница Ломоносовского района нашла первые в этом сезоне съедобные грибы саркосцифы. Саркосцифы – не...
27.03.2021 31
Автор