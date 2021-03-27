Фото: у магазина в Кингисеппе таможня отобрала сигареты на 150 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, в ходе осмотра одной из торговых точек Кингисеппа обнаружено 3117 пачек немаркированных сигарет иностранного производства.

На полках находилась табачная продукция торговых марок Marlboro, Winston, NZ, OMEGA, DOVE, KENT. Стоимость всего немаркированного товара превышала 150 тысяч рублей.

Табачная продукция изъята для последующего уничтожения. В отношении коммерческой организации возбуждено дело об административном правонарушении.