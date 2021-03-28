Спортсмены из Соснового Бора завоевали золото и серебро Всероссийского турнира по дзюдо 

В Москве прошел Общероссийский турнир «Ретро-дзюдо» для взрослых и ветеранов спорта, в соревнованиях приняли участие 400 спортсменов.

По итогам соревнований “золото” взяли Максим Тертышный и Юлия Мезенина, “серебро” завоевал Валерий Маковкин. Всех троих спортсменов подготовил тренер Олег Макаров.

Вчера, 27 марта, ровно 10 лет назад впервые в истории Ф1 российский гонщик Виталий Петров финишировал на подиуме и навсегда вписал Выборг и Ленинградскую область в историю мирового автоспорта.