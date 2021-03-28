Спортсмены из Соснового Бора завоевали золото и серебро Всероссийского турнира по дзюдо 

Автор: Гузель Галимова
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В Москве прошел Общероссийский турнир «Ретро-дзюдо» для взрослых и ветеранов спорта, в соревнованиях приняли участие 400 спортсменов.

По итогам соревнований “золото” взяли Максим Тертышный и Юлия Мезенина, “серебро” завоевал Валерий Маковкин. Всех троих спортсменов подготовил тренер Олег Макаров.

Фото: Мой Сосновый Бор, ВК
Спортсмены из Соснового Бора завоевали золото и серебро Всероссийского турнира по дзюдо  турнир, спортсмены, спорт, Сосновый Бор, Ленобласть, дзюдо
Спортсмены из Соснового Бора завоевали золото и серебро Всероссийского турнира по дзюдо  турнир, спортсмены, спорт, Сосновый Бор, Ленобласть, дзюдо
Спортсмены из Соснового Бора завоевали золото и серебро Всероссийского турнира по дзюдо  турнир, спортсмены, спорт, Сосновый Бор, Ленобласть, дзюдо

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