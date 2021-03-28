Видео: петербуржцы вышли с детьми на подтаявший лед на Финском заливе

Жителей и гостей Петербурга не пугает то, что лед хрустит под ногами, причем многие уходят от берега на десятки метров.

А некоторые беспечные родители и вовсе прогуливаются по льду с детьми. Это видно на кадрах, которые были сделаны в районе Парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Тем временем в Петербурге уже несколько дней устойчиво держится плюсовая температура.

Напомним, что в Ленобласти и Петербурге продолжает действовать запрет выхода на лед. Только за март 2021 года в 47 регионе с оторвавшихся льдин было спасено более 100 человек.