C 1 апреля Центробанк отменяет часть «ковидных» послаблений

Автор: Гузель Галимова
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C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии COVID-19. Они  действовали с 20 марта 2020 года.

Так, со следующего месяца перестанет действовать рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Россиян, которые задолжали банку, снова можно будет выселять из жилья против их воли. 

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Перестанут действовать послабления по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам. Однако для граждан, малого и среднего бизнеса оно останется в силе до июля.

Помимо этого с 1 апреля россияне не будут получать новогодние выплаты в размере 5 тысяч рублей. Работающим гражданам старше 65 лет будет недоступно оформление больничных листов для соблюдения режима самоизоляции.

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