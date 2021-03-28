C 1 апреля Центробанк отменяет часть «ковидных» послаблений

C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии COVID-19. Они действовали с 20 марта 2020 года.
Так, со следующего месяца перестанет действовать рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Россиян, которые задолжали банку, снова можно будет выселять из жилья против их воли.
Перестанут действовать послабления по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам. Однако для граждан, малого и среднего бизнеса оно останется в силе до июля.
Помимо этого с 1 апреля россияне не будут получать новогодние выплаты в размере 5 тысяч рублей. Работающим гражданам старше 65 лет будет недоступно оформление больничных листов для соблюдения режима самоизоляции.