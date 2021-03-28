Более трети россиян заявили, что счастливы, несмотря на пандемию

Автор: Гузель Галимова
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36% россиян назвали себя абсолютно счастливыми людьми. Таковы итоги опроса ВЦИОМ. 

Еще 44% ответили, что скорее счастливы, чем нет. При этом только каждый двадцатый сказал, что абсолютно недоволен своей жизнью.

Самым важным фактором счастливой жизни россияне считают семью, причем речь идет не о материальных ценностях, а о теплых отношениях между близкими. Также важными факторами счастья являются здоровье близких, забота о детях, хорошая работа и наличие комфортных жилищных условий.

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