Более трети россиян заявили, что счастливы, несмотря на пандемию

36% россиян назвали себя абсолютно счастливыми людьми. Таковы итоги опроса ВЦИОМ.

Еще 44% ответили, что скорее счастливы, чем нет. При этом только каждый двадцатый сказал, что абсолютно недоволен своей жизнью.

Самым важным фактором счастливой жизни россияне считают семью, причем речь идет не о материальных ценностях, а о теплых отношениях между близкими. Также важными факторами счастья являются здоровье близких, забота о детях, хорошая работа и наличие комфортных жилищных условий.