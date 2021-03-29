Ленобласть вошла в топ-15 регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах

Ленинградская область заняла 14 место во всероссийском рейтинге по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах.

Также регион стал единственным, где соотношение зарплаты в малом и большом городе составляет 1 к 1 (оклады и там, и там одинаковые). По данным экспертов, средний размер заработной платы в населенных пунктах Ленинградской области – 48 тысяч рублей в месяц.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь – в рейтинг не включены.