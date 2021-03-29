Около 60% СНТ Ленобласти заключили договоры на вывоз мусора

Остальные 40% СНТ и ДНП Ленобласти пользуются услугами нелегальных перевозчиков или выбрасывают отходы в лесах, полях, на обочинах сельских дорог.

Как следствие — образования несанкционированных свалок и незаконной деятельности теневых перевозчиков. Между тем, в соответствии с действующим законодательством, все хозяйствующие субъекты на территории Ленобласти, в том числе СНТ и ДНП, обязаны заключить договор с региональным оператором на вывоз ТКО.

Регоператор призывает садоводства не уклоняться от заключения договоров и гарантирует качественное предоставление услуги по обращению с ТКО.

Ранее мы рассказывали, что Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура уже направила несколько исков в городские суды региона с требованием обязать садоводства обустроить контейнерную площадку и заключить договор с регоператором. В частности, первое судебное решение по такому иску вынесено в отношении СНТ Парус в Кировском районе Ленобласти.