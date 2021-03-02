Садоводства Ленобласти призывают заключить договоры на вывоз мусора

Автор: Гузель Галимова
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На сегодняшний день из 3 тысяч садоводств Ленобласти только около 1 900 заключили с регоператором договоры на вывоз ТКО. 

В основном СНТ уклоняются от заключения договора из-за отсутствия действующей контейнерной площадки и места для ее организации. Между тем, в соответствии с действующим законодательством, каждое садоводство обязано обустроить контейнерную площадку для накопления ТКО на своей территории.

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25.02.2021 177

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура уже направила несколько исков в городские суды региона с требованием обязать садоводства обустроить контейнерную площадку и заключить договор с регоператором. В частности, первое судебное решение по такому иску вынесено в отношении СНТ Парус в Кировском районе Ленобласти.

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