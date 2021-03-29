«Предвестники весны»: Первых скворцов заметили возле Нижне-Свирского заповедника

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: Нижне-Свирский государственный заповедник / vk.com/n_svirsky
Источник: Нижне-Свирский государственный заповедник / vk.com/n_svirsky

Три пары певчих птиц уже заняты своими весенними делами: прихорашиваются и поют.

Сотрудники Нижне-Свирского заповедника сообщили в своих соцсетях о первых предвестниках весных, замеченных в деревне Ковкеницы. Скворцов видели неделю назад пролетающих транзитом, однако сейчас певчие с удовольствием занимают свои домики и довольствуются наступающей весной.

Скворцы считаются истинными предвестниками весны, потому что прилетают задолго до наступления тепла. Об этом рассказали online47.ru.

Тем временем в выборгском парке «Монрепо» запечатлели «бойцовую белку» Тамару.

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