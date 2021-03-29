В Ленобласти на объектах культурного наследия пройдут субботники

Первые субботники на объектах культурного наследия Ленобласти пройдут 23 апреля. «Волонтеры культуры» уже присоединились к акции.

Они помогут привести в порядок после зимы территорию Анненских укреплений в Выборге и Дома Лохвицких в Тихвине. Участники почистят дорожки, соберут сухую траву и листья.

Напомним, что с 24 апреля по 11 июня в Ленобласти пройдет месячник по благоустройству региона. В первую очередь участники приведут в порядок памятные места и мемориалы во всех городах и поселках региона. С середины мая начнется благоустройство и уборка территорий возле водоемов.