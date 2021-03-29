В акватории Каботажной гавани специалистами аварийно-спасательной бригады было собрано 1,3 тонны нефтеводяных загрязнений.

Информация о серьезном нефтяном загрязнении в акватории Каботажной гавани Кронштадта поступила 24 марта. ГУП «ПИЛАРН» отправил на место аварийно-спасательную бригаду, которая занималась ликвидацией загрязнений вплоть до 29 марта.

За это время специалистами было собрано 1,3 тонны нефтеводяной смеси. Вдобавок за эти дни водную поверхность гавани очистили ещё от 850 килограмм смеси из нефти и воды.

Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования поставлено в известность о данной ситуации. На текущий момент специалисты ведут тщательное наблюдение за акваторией. Об этом рассказали 78.ru.