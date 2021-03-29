Блокадница отдала мастеру за настройку планшета почти 50 тысяч рублей 

Изначально он потребовал с нее 78 тысяч рублей, но у 82-летней петербурженки не оказалось такой суммы, тогда мошенник сделал ей скидку «как блокаднице».

В полиции пенсионерка рассказала, что вызвала мастера для восстановления доступа в ее планшете к мессенджерам WhatsApp и приложению «ВКонтакте». Его номер она нашла в почтовом ящике. В итоге женщина отдала за настройку 48 700 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказывали, что две воровки под видом соцработников украли 950 тысяч у двух пенсионеров в Новой Ладоге. У одного они попросили денежные купюры, сообщив, что им надо переписать номера банкнот. Второму предложили пройти процедуру массажа.