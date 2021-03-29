Компания hh.ru провела опрос жителей Ленобласти по поводу удовлетворенности своей профессией и узнала, что довольными оказались лишь 10%.

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос по всей стране, чтобы узнать, насколько россияне удовлетворены своей профессией. В Ленинградской области полностью удовлетворены своей работой всего навсего 10% опрошенных. А вот негативный ответ встречался гораздо чаще — почти половина опрошенных жителей (45%). Каждый пятый человек дал нейтральный ответ.

В опросе также установили, что с возрастом человек наиболее удовлетворен своим профессиональным выбором. Наиболее счастливыми можно назвать представителей спортивной индустрии, салонов красоты и строителей. Недовольны своей работой такие сферы как административный персонал, банковские служащие и представители сферы консультирования.

Жителей Ленобласти опросили касаемо их нынешней работы. Ответы также были неудовлетворительными. Больше половины (54%) жителей Ленобласти признались что работа их не радует. Положительно смотрят на свою работу только 10% жителей региона. Однако несмотря на негативное мнение о собственной работе, каждый второй участник опроса верит что приносит значимую пользу миру на рабочем месте. Самыми значимыми профсферами, респонденты отметили «Медицина, фармацевтика», «Рабочий персонал» и «Наука, образование», «Строительство»», «Управление персоналом» и «Производство».

Также Ленобласть показала самые высокие показатели среди счастливых людей. 31% опрошенных жителей назвали себя счастливыми. У петербуржцев этот же вопрос дал менее высокие результаты — 18% счастливы. Каждый третий не чувствует себя счастливым. Об этом рассказали 47news.ru.