В Пулково задержали женщину, пытавшуюся перевезти флакон с наркотическим веществом

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Северо-Западное таможенное управление

Гражданка России прибыла в Петербург из Амстердама. Для прохождения таможенного контроля женщина выбрала зеленый коридор, однако пройти она его не смогла — в багаже у нее нашли наркотическое вещество. 

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления в понедельник, 29 марта, анализ теневого изображения багажа прибывшей из Амстердама женщины показал, что среди ее вещей находится стеклянная ёмкость с неизвестной жидкостью.

При вопросе таможенников о содержимом флакона, задержанная начала путаться в словах, что вызвало подозрение у проверяющих. Экспресс-анализ, проведенный сотрудником отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Пулковской таможни, показал положительный результат на наркотическое средство – марихуану.

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Фото: Северо-Западное таможенное управление

После теста содержимое емкости было отправлено в экспертно-криминалистическую лабораторию. Экспертиза показала, что жидкость является маслом каннабиса весом 87,76 граммов.

Теперь женщине грозит уголовная ответственность по статье 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров).

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