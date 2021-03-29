В Пулково задержали женщину, пытавшуюся перевезти флакон с наркотическим веществом

Гражданка России прибыла в Петербург из Амстердама. Для прохождения таможенного контроля женщина выбрала зеленый коридор, однако пройти она его не смогла — в багаже у нее нашли наркотическое вещество.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления в понедельник, 29 марта, анализ теневого изображения багажа прибывшей из Амстердама женщины показал, что среди ее вещей находится стеклянная ёмкость с неизвестной жидкостью.

При вопросе таможенников о содержимом флакона, задержанная начала путаться в словах, что вызвало подозрение у проверяющих. Экспресс-анализ, проведенный сотрудником отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Пулковской таможни, показал положительный результат на наркотическое средство – марихуану.

После теста содержимое емкости было отправлено в экспертно-криминалистическую лабораторию. Экспертиза показала, что жидкость является маслом каннабиса весом 87,76 граммов.

Теперь женщине грозит уголовная ответственность по статье 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров).