С 28 марта можно полететь во Владивосток, Томск, Хабаровск, Кемерово, а также Барнаул и Горно-Алтайск.

Аэропорт Пулково сообщил об открытии новый весенних рейсов по целому ряду российский регионов. Теперь можно полететь в несколько новых городов: Владивосток, Томск, Хабаровск, Барнаул и Горно-Алтайск.

Помимо рейсов на Дальний восток и Алтай, Пулково увеличит частоту перелетов между Петербургом и Москвой. Коснется это и ряда региональных направлений: Архангельск, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Мурманск, Самара, Симферополь, Сочи и Уфа. На рейсах авиакомпании «Победа» можно будет улететь в Астрахань, Белгород, Владикавказ, Киров, Нижнекамск, Саратов, Ставрополь, Ульяновск и Чебоксары. «Руслайном» — в Иваново, Йошкар-Олу, Курск, Липецк, Тамбов, Ханты-Мансийск и Ярославль. «Северсталью» — в Апатиты, Советский, Ухту и Череповец. «Ямалом» — в Надым, Ноябрьск и Салехард, «Ира́эро» — в Саранск, UVTaero — Усинск, Utair — в Грозный, а Вологодское и Костромское авиапредприятия отвезут в Вологду и Кострому.

Новое расписание будет актуально до 30 октября 2021 года включительно. Об этом рассказали 78.ru.

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