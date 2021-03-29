Переправу синхронизируют с ледовой обстановкой на реке. Пешеходы в процессе ремонта могут ходить через ГЭС.

Во время рабочей поездки в Подпорожский районе, Губернатор Ленобласти сообщил в своем Instagram-аккаунте о бесплатном проезде на пароме через реку Свирь для местных жителей. Паромная переправа заменит закрытые на время ремонта плотины.

Правительство организует паромную переправу на время ремонта плотины Верхне-Свирской ГЭС в деревне Валдома или в Важинах. На данный момент еще не решили вопрос с оплатой транзитного транспорта и пассажиров. При наведении переправы учтут ледовую обстановкой на реке, а пешеходы в процессе ремонта могут ходить через ГЭС.

Ранее мы сообщали о том, как будет работать паромная переправа в Подпорожье.