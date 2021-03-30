В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 30 марта ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 56-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;
- км Тр.Р.122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км Тр.р.132 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
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26.03.2021 144
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- подъезд к г. Выборгу №1 км 0-1 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00, до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 39+100 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 31-33 (н.х.), ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00, очистка осевой.