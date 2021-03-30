В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 30 марта ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 56-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;
  • км Тр.Р.122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
  • км Тр.р.132 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
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А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • подъезд к г. Выборгу №1 км 0-1 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00, до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 39+100 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

  • км 31-33 (н.х.), ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00, очистка осевой.
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