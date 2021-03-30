В Генпрокуратуре заявили о резком росте коррупции в России

Количество коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года выросло на 11,8%, почти половина из них связана со взяточничеством.

На факты взяточничества приходится 3,5 тыс. преступлений, что на 21,1% больше прошлогодних значений. При этом каждая третья взятка не превышала 10 тыс. рублей. Больше всего взяток было выявлено в Башкортостане, Москве и Краснодарском крае.

За два первых месяца текущего года число экономических преступлений выросло на 1%. Материальный ущерб на данный момент оценивается в 65 миллиардов рублей.

В Петербурге за минувший 2020 год выявлено порядка 500 коррупционных преступлений: более половины из них касается взяток. Их средняя сумма составила 287 тысяч рублей против 174 тысяч в 2019 году.