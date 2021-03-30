В Минэнерго объяснили, почему бензин дорожает при падении цены на нефть

Как сообщал ivbg.ru, цены на бензин в России в 2021 году могут вырасти на 14%. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены на бензин АИ-92 и АИ-95 уже увеличились более чем на 18,5% в период с 1 декабря 2020 году по 17 марта 2021 года.
По словам заместителя министра энергетики Павла Сорокина, цена на бензин в России зависит от стоимости нефти на мировых рынках и курса рубля – подорожание нефти укрепляло рубль, и наоборот. Таким образом, при мировых колебаниях цена за бочку нефти составляла 3000-3500 рублей.
По мнению Павла Сорокина, цена бензина на заправках с начала года выросла чуть более чем на 2 % – в пределах инфляции.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что молоко в России может подорожать на 10-15 %. И рассказывал, почему.