В Минэнерго объяснили, почему бензин дорожает при падении цены на нефть

Как сообщал ivbg.ru, цены на бензин в России в 2021 году могут вырасти на 14%. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены на бензин АИ-92 и АИ-95 уже увеличились более чем на 18,5% в период с 1 декабря 2020 году по 17 марта 2021 года.

По словам заместителя министра энергетики Павла Сорокина, цена на бензин в России зависит от стоимости нефти на мировых рынках и курса рубля – подорожание нефти укрепляло рубль, и наоборот. Таким образом, при мировых колебаниях цена за бочку нефти составляла 3000-3500 рублей.

«Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку», – рассказал Павел Сорокин

По мнению Павла Сорокина, цена бензина на заправках с начала года выросла чуть более чем на 2 % – в пределах инфляции.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что молоко в России может подорожать на 10-15 %. И рассказывал, почему.