В администрации поселка имени Свердлова проходят обыски по делу о мошенничестве

Обыски в администрации поселка имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти идут с самого утра.

Известно, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти наведались в администрацию в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Все подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Генпрокуратуре заявили о резком росте коррупции в России. За первые два месяца 2021 года количество коррупционных преступлений выросло на 11,8%, почти половина из них связана со взяточничеством.