У рабочего в Сясьстрое украли черного «мужика» за 75 тысяч рублей    

По информации ivbg.ru, 29 марта в полицию Волховского района обратился 40-летний рабочий муниципальной службы по благоустройству.
Из его гаража на улице Петрозаводской в Сясьстрое 28 марта угнали черный мотобуксировщик «Мужик» мощностью 13 лошадиных сил. Аппарат был приобретен 26 марта за 75 тысяч рублей.
Гараж, в котором находился мотобуксировщик, не был заперт.
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