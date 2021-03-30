У рабочего в Сясьстрое украли черного «мужика» за 75 тысяч рублей    

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 29 марта в полицию Волховского района обратился 40-летний рабочий муниципальной службы по благоустройству.

Из его гаража на улице Петрозаводской в Сясьстрое 28 марта угнали черный мотобуксировщик «Мужик» мощностью 13 лошадиных сил. Аппарат был приобретен 26 марта за 75 тысяч рублей.

Гараж, в котором находился мотобуксировщик, не был заперт.

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