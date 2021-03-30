Тело человека нашли под завалами сгоревшего дома в Белоострове

Пожар произошел вчера вечером, 29 марта, на пересечении Александровского шоссе и улицы Кирова в садоводстве «Белоостров» Всеволожского района Ленобласти.

Причиной возгорания в дачном доме могла стать неисправная проводка. При разборе конструкций в потушенном строении были найдены сильно обгоревшие останки тела человека. Известно, что в доме проживала 74-летняя женщина.

Очевидцы сообщают, что сначала произошел хлопок, а затем обрыв проводов, которые стали искриться.