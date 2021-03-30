В России пройдет олимпиада по финансовой грамотности для 1-9 классов

Олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для учащихся 1-9 классов пройдет с апреля по май в онлайн-формате во всех регионах России.

Цель олимпиады – развитие нестандартного мышления, изучение основ финансовой грамотности, выявление предпринимательского и лидерского потенциалов учащихся школ.

Пробный тур будет проходить 13-26 апреля. На этом этапе можно попробовать свои силы и ознакомиться с процедурой. Основной тур будет проводиться с 26 апреля по 17 мая. На этом задания на задания дается 60 минут.

Итоги теста станут известны сразу после его окончания. Все участники будут награждены грамотами или сертификатами. Зарегистрироваться для участия можно здесь.