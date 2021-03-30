«Ленинградский ревизорро» проверил, чем кормят детей во Всеволожске и Кудрово

Родители школьников вместе с председателем комитета общего и профессионального образования Ленобласти проверили столовые учебных заведений Всеволожского района

Первым пунктом был Лицей №1 во Всеволожске. К моменту прихода «Ленинградских ревизорро» дети уже позавтракали. Проверяющие проверили чистоту и наличие приборов. Нареканий не возникло. Затем комиссия попробовала творожную запеканку и чай. Прозвучало мнение, что чай слишком сладкий для детей и было предложено в общий доступ поместить чайник чая без сахара.

«Акция проводится для того, чтобы посмотреть на организацию питания глазами взрослых, родителей, попробовать блюда, посмотреть на условия приема пищи. Мы видим, что все нормально, нарушений нет, но при этом есть поле для того, чтобы что-то усовершенствовать», – отметил председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Следующим учебным заведением стал Кудровский центр образования, где проверяющие попробовали первые и вторые блюда, а также салат.

Напомним, «Ленинградский ревизорро» без предупреждения будет приезжать в школы и проверять вкусовые качества блюд, чистоту кухонь и столовых. Сегодня, 30 марта, проверяющие побывали в столовой школы города Коммунар.

Тем временем 25 школ Тосненского района столкнулись с недобросовестным поставщиком питания. А петербургская компания кормила школьников Волосовского района поддельным творогом.