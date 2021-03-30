«Ленинградский ревизорро» проверил, чем кормят детей во Всеволожске и Кудрово

Родители школьников вместе с председателем комитета общего и профессионального образования Ленобласти проверили столовые учебных заведений Всеволожского района
Первым пунктом был Лицей №1 во Всеволожске. К моменту прихода «Ленинградских ревизорро» дети уже позавтракали. Проверяющие проверили чистоту и наличие приборов. Нареканий не возникло. Затем комиссия попробовала творожную запеканку и чай. Прозвучало мнение, что чай слишком сладкий для детей и было предложено в общий доступ поместить чайник чая без сахара.
Следующим учебным заведением стал Кудровский центр образования, где проверяющие попробовали первые и вторые блюда, а также салат.
Напомним, «Ленинградский ревизорро» без предупреждения будет приезжать в школы и проверять вкусовые качества блюд, чистоту кухонь и столовых. Сегодня, 30 марта, проверяющие побывали в столовой школы города Коммунар.
Тем временем 25 школ Тосненского района столкнулись с недобросовестным поставщиком питания. А петербургская компания кормила школьников Волосовского района поддельным творогом.